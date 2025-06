Amici 25 via Deborah Lettieri? Chi è pronto a sostituirla

Amici 25 sta per partire e l’entusiasmo tra i fan è alle stelle. Mentre i casting estivi continuano a svelare nuovi dettagli, una voce di corridoio scatena il gossip: Deborah Lettieri, l’ultima arrivata nel corpo docenti, potrebbe lasciare il suo ruolo. Chi prenderà il suo posto? Scopriamo insieme le indiscrezioni su chi potrebbe sostituirla e rivitalizzare la scuola di Amici, mantenendo alta l’attenzione sulla prossima stagione.

Amici 25 non è ancora cominciato, ma il fermento è già altissimo. Dopo l'avvio dei casting estivi, arriva una clamorosa indiscrezione che potrebbe rivoluzionare la squadra dei professori. A essere al centro del gossip è Deborah Lettieri, l'unica new entry della scorsa edizione nel corpo docenti, che – secondo alcune fonti – sarebbe pronta a fare un passo indietro. Scopriamo chi sono i professionisti che potrebbero subentrare e prendere la sua cattedra. Deborah Lettieri fuori da Amici 25?. La coreografa, apprezzata per la sua tecnica e rigore, avrebbe deciso di abbandonare la cattedra dopo un solo anno.

