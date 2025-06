Amanda Vitale torna in radio con Poteva Essere | un viaggio tra possibilità e cambiamento

Amanda Vitale torna in radio con il suo nuovo singolo "Poteva Essere", un viaggio emozionale tra possibilità e cambiamento. Un brano pop in chiave swing moderna, prodotto da Andy dei Bluvertigo e Arturo De Biasi, che invita ad esplorare le strade non percorse e le rivoluzioni interiori. Dal 13 giugno 2025, lasciati conquistare da questa melodia coinvolgente e riflessiva, pronta a ispirarti a cambiare il tuo destino.

“Poteva essere” è il nuovo singolo di Amanda Vitale, un brano pop in chiave swing moderna che esplora le infinite possibilità della vita e le strade non prese. Prodotto da Andy dei Bluvertigo e Artu10000000 (Arturo De Biasi), riflette sulla voglia di cambiamento e rivoluzione personale. Amanda Vitale esce con “Poteva Essere”, Un brano swing-pop per riflettere su ciò che potevamo diventare. Dal 13 giugno 2025 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Poteva Essere”, il nuovo singolo della cantautrice siciliana Amanda Vitale, pubblicato da Joseba Publishing e distribuito da Virgin Music Group. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Amanda Vitale torna in radio con “Poteva Essere”: un viaggio tra possibilità e cambiamento

In questa notizia si parla di: amanda - vitale - poteva - essere

Amanda Vitale torna in radio con “Poteva Essere”: un viaggio tra possibilità e cambiamento; Amanda Vitale pubblica Poteva essere, prodotto da Andy dei Bluvertigo. Anteprima video; Poteva essere - Amanda Vitale.

“Poteva essere” è il nuovo singolo di Amanda Vitale : una riflessione su chi siamo e chi potremmo essere - “Poteva essere” è il nuovo singolo di Amanda Vitale, un brano pop in chiave swing moderna che esplora le infinite possibilità della vita e le strade non prese. Da fai.informazione.it