Amalia d'Olanda al Vertice Nato con i capelli di Rapunzel

Amalia d’Olanda, nota per i suoi capelli da favola e il suo stile distintivo, continua a catturare l’attenzione non solo per la sua bellezza ma anche per la forza con cui affronta le sfide pubbliche. Vittima di bodyshaming, la figlia della regina Maxima dimostra che la vera eleganza risiede nella fiducia in se stessi. Al Vertice Nato all’Aia, dal 24 al 26 giugno, Amalia si presenterà come esempio di coraggio e autenticità, offrendo un messaggio potente a tutti i presenti.

Il suo corpo ha fatto molto parlare di lei. Amalia d’Olanda dimagrita è una delle keyword più cercate online. Vittima di bodyshaming negli ultimi anni della sua vita, la figlia della regina Maxima d’Olanda, non si lascia intimidire e scoraggiare dai commenti sul suo corpo e la sua forma fisica. E offre al Vertice Nato, dal 24 al 26 giugno all’Aia nei Paesi Bassi, un altro argomento di conversazione. I suoi lunghissimi e bellissimi capelli biondi, da Rapunzel. Amalia d’Olanda dimagrita? Lei risponde con capelli da Rapunzel. L’espressione della regina Maxima d’Olanda è strabiliante. Sembra dire: “ma cosa sta dicendo mia figlia”. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Amalia d’Olanda al Vertice Nato con i capelli di Rapunzel

