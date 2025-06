Alvaro Vitali morto il Pierino del cinema | vita e film

Il mondo del cinema italiano piange la scomparsa di Alvaro Vitali, icona indimenticabile della commedia sexy all’italiana e celebre per aver interpretato il celebre Pierino. Con una carriera ricca di interpretazioni memorabili, Vitali ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore degli spettatori. La sua passione e il suo talento hanno contribuito a definire un’epoca, e il suo ricordo continuerà a vivere nei film che lo hanno reso leggenda.

Cinema in lutto per Alvaro Vitali. L’attore si è spento a Roma all’età di 75 anni. Tantissime le interpretazioni durante la sua carriera, le più note nel filone della commedia sexy all’italiana. Il personaggio che lo ha reso più amato tra il grande pubblico è stato quello di Pierino, l’indisciplinato ragazzino che è diventato uno dei simboli di quel particolare cinema. La carriera di Alvaro Vitali. Da Federico Fellini ad Alberto Sordi, passando per Dino Risi e Luigi Magni. C’è molto di più di Pierino nella carriera di Alvaro Vitali, scomparso il 24 giugno a Roma all’età di 75 anni. Attore e caratterista, nonostante la notorietà acquisita negli anni ’70 e ’80 con il filone della commedia sexy all’italiana, Vitali ha lavorato con i più grandi tra gli artisti e registi del nostro cinema. 🔗 Leggi su Lapresse.it