Alvaro Vitali morto a 75 anni | addio all’attore di Pierino

Con grande tristezza apprendiamo della scomparsa di Alvaro Vitali, 75 anni, volto indimenticabile della commedia italiana e celebre per il ruolo di Pierino. La sua comicità spensierata e il talento innato hanno conquistato generazioni, lasciando un’impronta indelebile nel cinema e nella cultura popolare. La sua perdita rappresenta un vuoto difficile da colmare nel cuore degli appassionati. Alvaro Vitali ci lascia, ma il suo sorriso rimarrà vivo nei ricordi di tutti noi.

Si è spento all’etĂ di 75 anni a Roma Alvaro Vitali, attore e comico amatissimo nel ruolo di Pierino e della commedia sexy all’italiana. Stando a quanto raccontato recentemente dall’ex moglie Stefania Corona, l’attore era stato ricoverato due settimane fa per una broncopolmonite recidiva. SCOMPARSO ALL’ETĂ€ DI 75 ANNI – Vitali ha esordito esordito nel grande . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

«Era stato ricoverato due settimane fa per una broncopolmonite recidiva», aveva raccontato pochi giorni fa Stefania Corona, ex moglie di Alvaro Vitali. Oggi, nel tardo pomeriggio, l’attore romano si è spento a 78 anni, lasciando un grande vuoto nel mondo dell Vai su Facebook

Translate postL’attore e comico Alvaro Vitali è morto martedì a Roma all’età di 75 anni. Fu scoperto da Federico Fellini e debuttò nel 1969 in Fellini Satyricon. Nella trasmissione di #SanMarinoRTV "Indovina chi viene a cena" ricordava così l'incontro con il regi Vai su X

Caterina Balivo, il ricordo imbarazzato di Alvaro Vitali: “Inimmaginabile”. Poi la bufera sul web: “Toppa peggio del buco” - Ancora polemiche sull’ospitata della moglie Stefania Corona a La Volta Buona poco prima della scomparsa dell’attore: i social insorgono, perché ... Si legge su libero.it