Alvaro Vitali l' ultimo per definizione

Maschera del popolino amata da Fellini e adoperata da alcuni dei più grandi registi italiani, ma anche maschera principale della commedia sexy. Una figura quasi tragica. L'attore romano è stato l'ultimo tra gli ultimi, anche nel momento della resa. È impossibile etichettare qualcuno come un ultimo in senso assoluto, anche perché si tratta di un aggettivo che presuppone sempre un riferimento: ultimo rispetto a chi o a cosa? Ultimo a fare che oppure a smettere di fare che? Ultimo non può essere una definizione univoca, in grado di esautorare la conoscenza di una persona, ma può essere il tratto caratterizzante di qualcuno, che però in certi momenti o per certi aspetti della sua vita può essere stato anche un primo o un unico, pur rimanendo un ultimo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it