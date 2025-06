Alvaro Vitali l’ex moglie rivela cosa ha fatto prima di morire

Il mondo del cinema italiano piange la scomparsa di Alvaro Vitali, uno degli attori più amati e riconoscibili del nostro panorama. A pochi giorni dalla sua scomparsa, la sua ex moglie, Stefania Corona, rivela cosa ha fatto Vitali negli ultimi momenti della sua vita, offrendo un toccante spaccato di un uomo che ha vissuto con passione e coraggio fino all’ultimo respiro. Un ricordo che ci permette di conoscere meglio il volto più intimo di una leggenda.

Un'icona del cinema italiano ci ha lasciati: il 24 giugno 2025, a Roma, si è spento Alvaro Vitali, celebre attore comico, all'età di 75 anni. Ricoverato per una broncopolmonite recidiva, come ha dichiarato la sua ex moglie Stefania Corona durante il programma La Volta Buona su Rai1, Vitali ha affrontato i suoi ultimi giorni con il consueto spirito indomito.