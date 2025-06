Alvaro Vitali le dimissioni e l’ex moglie in tv poche ore prima che morisse

Un racconto carico di emozioni e colpi di scena: pochi giorni prima della sua scomparsa, Alvaro Vitali ha lasciato un segno indelebile, tra dimissioni sorprendenti e una confessione in diretta con la sua ex moglie Stefania Corona. Un intreccio di vita e teatro che ci invita a scoprire le sfumature di un personaggio amatissimo del cinema italiano. Continua a leggere su Perizona.it per svelare ogni dettaglio.

Martedì 24 giugno Stefania Corona, ex moglie di Alvaro Vitali, è stata ospite di Caterina Balivo a "La Volta Buona"

Alvaro Vitali, icona delle commedie sexy italiane, ha visto la sua lunga storia d'amore con Stefania Corona giungere al termine dopo 27 anni.

È morto Alvaro Vitali. Oggi la moglie era dalla Balivo a raccontare della crisi coniugale, spiegando come l'attore avesse voluto firmare le dimissioni dall'ospedale. Un contrasto tra la tragedia e la farsa che rende il tutto ancora più triste.

Poche ore prima del decesso dell'attore, la moglie Stefania Corona era in tv a parlare della crisi matrimoniale con Alvaro Vitali. Poche ore dopo è arrivata inaspettata l'annuncio della sua scomparsa.

