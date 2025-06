Alvaro Vitali la moglie lo rifiuta in tv e lui muore poco dopo

Una vicenda drammatica e ricca di colpi di scena scuote il mondo dello spettacolo: Alvaro Vitali, comico amatissimo, si trova al centro di una storia che coinvolge incomprensioni in pubblico, rivelazioni dolorose e un tragico epilogo. Prima della sua scomparsa, l’ex moglie Stefania Corona ha rilasciato pesanti dichiarazioni in TV, lasciando un segno indelebile in quella che si prospetta come una delle storie più intense del panorama italiano.

Stefania Corona, l'ex moglie di Alvaro Vitali, è andata a parlare male di lui in tv da Caterina Balivo prima che morisse: cancellati tutti i video sulle piattaforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Alvaro Vitali, la moglie lo rifiuta in tv e lui muore poco dopo

In questa notizia si parla di: alvaro - vitali - moglie - rifiuta

Alvaro Vitali mollato dalla moglie: "Cos'è diventato oggi", parole pesanti - Alvaro Vitali, icona delle commedie sexy italiane, ha visto la sua lunga storia d'amore con Stefania Corona giungere al termine dopo 27 anni.

“Mi hai tradito col nostro autista, ma sono pronto a perdonarti Alvaro Vitali replica alla moglie Stefania Corona che lo ha lasciato per l’autista: “Sei crudele, ma ti amo ancora”. L’attore chiede una seconda possibilità dopo 27 anni di matrimonio. https://fanpa.ge/ Vai su Facebook

Torna con me, No grazie: l'ultimo botta e risposta tra Alvaro Vitali e l'ex moglie; Alvaro Vitali, la moglie in tv poco prima della morte dell'attore: Tornare con lui? No, grazie; La morte di Alvaro Vitali all'improvviso: la broncopolmonite, il ricovero e le dimissioni contro il parere dei medici.

Alvaro Vitali, chi è l'ex moglie Stefania Corona che lo aveva lasciato un mese fa dopo 19 anni di matrimonio - Prima di morire l'attore era tornato al centro della cronaca rosa per la fine del matrimonio con Stefania Corona: cosa è successo negli ultimi due mesi ... Secondo msn.com

Alvaro Vitali morto, l'ex moglie Stefania Corona: «Ha firmato le dimissioni e se n'è andato dall’ospedale, mi ha anche scritto per riprovarci» - Lutto nel mondo dello spettacolo: martedì 24 giugno 2025, a Roma, si è spento Alvaro Vitali all’età di 75 anni. Scrive leggo.it