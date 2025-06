Alvaro Vitali la moglie in tv poco prima della morte dell' attore | Tornare con lui? No grazie

La cuore dei fan si è spezzata con la notizia della scomparsa di Alvaro Vitali, arrivata poco dopo le parole emozionanti della moglie Stefania Corona in diretta TV. Dopo 27 anni di un legame intenso, la separazione aveva già aperto una ferita profonda, e ora il ricordo dell'attore rimane vivo nel cuore di tutti, suscitando riflessioni su quanto sia difficile accettare la perdita di una figura tanto amata. La vita, a volte, riserva sorprese imprevedibili.

La notizia della morte di Alvaro Vitali è arrivata ieri, martedì 24 giugno, in serata, poco dopo le dichiarazioni che la moglie dell'attore Stefania Corona aveva reso in diretta tv su Rai 1. Da qualche settimana, infatti, la separazione tra i due dopo 27 anni di matrimonio teneva banco tra le. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Alvaro Vitali, la moglie in tv poco prima della morte dell'attore: "Tornare con lui? No, grazie"

