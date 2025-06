Alvaro Vitali la decisione sui funerali | cosa ha fatto sapere la famiglia

La famiglia di Alvaro Vitali ha annunciato le decisioni riguardo ai funerali dell'indimenticabile attore, suscitando grande commozione tra i suoi fan e le personalità del mondo dello spettacolo. La notizia della sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nel cuore degli italiani, ma ora si attendono i dettagli per onorare degnamente la memoria di un'icona della comicità italiana, simbolo di allegria e spensieratezza per generazioni intere.

La notizia ha lasciato un vuoto profondo nel cuore degli italiani: martedì 24 giugno 2025, nel tardo pomeriggio, si è spento a Roma Alvaro Vitali, uno dei volti più iconici e irriverenti della commedia italiana. La sua scomparsa ha segnato la fine di un’epoca e il congedo da un attore che, con la sola forza della risata, era riuscito a conquistare generazioni diverse, superando mode, contesti e gusti cinematografici. Era nato il 3 febbraio 1950 e aveva alle spalle una vita non sempre facile. Proveniente da una famiglia numerosa, si era spesso definito un ragazzino difficile. A raccontarlo era stato lui stesso, in più occasioni: “Ero un combinaguai, mia madre mi affidò a mia nonna che poi mi spedì in collegio”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it