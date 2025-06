Alvaro Vitali il gesto choc prima della morte | Ha firmato ed è andato via

Alvaro Vitali, celebre icona della commedia italiana, ci lascia a 75 anni per una broncopolmonite recidiva. Poco prima di morire, l’attore ha compiuto un gesto sorprendente: firmare le dimissioni contro il parere dei medici, lasciando tutti sgomenti. La sua ex moglie, Stefania Corona, rimasta al suo fianco con affetto, ha rivelato i momenti intensi vissuti negli ultimi giorni. Un addio che lascia un vuoto nel cuore degli appassionati di cinema e non solo.

Alvaro Vitali, icona di Pierino e della commedia sexy all’italiana, è morto a 75 anni per una broncopolmonite recidiva. Poco prima, l’ex moglie Stefania Corona, ospite a “La volta buona” su Rai1, aveva raccontato il suo ricovero e la decisione di firmare le dimissioni contro il parere medico. Nonostante la separazione dopo quasi 30 anni, Corona è rimasta al fianco di Vitali, assistendolo con affetto. "Ha fatto due settimane, che è la prima volta, perché lui di solito firma le dimissioni", aveva detto, sottolineando la sua testardaggine. "Stamattina mi ha chiamato e ha detto ‘vado via’, anche tutto arrabbiato", aveva aggiunto, ricordando il suo desiderio di tornare a casa nonostante le condizioni di salute. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Alvaro Vitali, il gesto choc prima della morte: "Ha firmato ed è andato via"

In questa notizia si parla di: vitali - prima - alvaro - gesto

Alvaro Vitali, il gesto choc poco prima della morte: cos’ha fatto e la vera causa del decesso - Una notizia che scuote il mondo dello spettacolo: Alvaro Vitali, celebre attore romano, ci ha lasciato il 24 giugno 2025 dopo un ricovero per una broncopolmonite.

Anche noi, come associazione, vogliamo ricordare Alvaro Vitali — conosciuto da tutti (e a volte anche rinnegato) come “Pierino”, ma prima ancora attore nei film di Federico Fellini. Grande è lo sconcerto nel mondo del cinema, ma non possiamo ignorare anch Vai su Facebook

Alvaro Vitali, l'ultimo clamoroso sfogo prima della morte: Vivo con 1.300 euro | .it; Alvaro Vitali, l'ex moglie Stefania Corona: «Ha firmato le dimissioni e se n'è andato dall’ospedale, poi mi ha; Alvaro Vitali, l’ultima richiesta all’ex moglie prima della morte: la clip cancellata dalla Rai VIDEO.

Le ultime ore di Alvaro Vitali e le cause della morte: «Mi ha scritto per riprovarci» - Lutto nel mondo dello spettacolo: martedì 24 giugno 2025, a Roma, si è spento Alvaro Vitali all’età di 75 anni. Secondo ilmattino.it

Alvaro Vitali, l’ultima richiesta all’ex moglie prima della morte dell'attore romano: la clip cancellata dalla Rai VIDEO - Poche ore prima della morte di Alvaro Vitali, la sua ex moglie Stefania Corona era ospite a La Volta Buona, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo su Rai Uno. Segnala ilgazzettino.it