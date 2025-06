Alvaro Vitali il gesto choc poco prima della morte | cos’ha fatto e la vera causa del decesso

Una notizia che scuote il mondo dello spettacolo: Alvaro Vitali, celebre attore romano, ci ha lasciato il 24 giugno 2025 dopo un ricovero per una broncopolmonite. Poco prima di morire, l’artista ha compiuto un gesto inaspettato e drammatico, la vera causa del decesso rimasta finora nascosta. Un addio improvviso che lascia un vuoto nel cuore di milioni di fan e colleghi, e che svela un lato sconosciuto di uno dei protagonisti più amati della commedia italiana.

Una notizia che rattrista il mondo del cinema italiano e non solo: Alvaro Vitali è morto nel pomeriggio del 24 giugno 2025. L’attore romano, nato il 3 febbraio del 1950, era stato recentemente ricoverato in ospedale per una broncopolmonite recidiva. Dopo un periodo di cure, aveva scelto di firmare le dimissioni e tornare a casa, ma le sue condizioni non hanno lasciato scampo. Si spegne così uno degli interpreti piĂą popolari del grande schermo italiano, volto iconico della commedia degli anni Settanta e Ottanta. Conosciuto e amato soprattutto per il personaggio di Pierino, Vitali aveva saputo costruirsi una carriera da protagonista nel filone della commedia sexy all’italiana, portando al cinema una comicitĂ grottesca, irriverente e genuinamente popolare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: alvaro - vitali - gesto - choc

Stefania Corona, l’annuncio choc: “Ho lasciato Alvaro Vitali, non è mai stato…” - Stefania Corona rompe il silenzio e annuncia una clamorosa separazione da Alvaro Vitali, con cui ha condiviso quasi trent'anni di vita.

Orrore al distributore di benzina: anziano si avvicina all'erogatore, poi il gesto choc. Tutto ripreso dalla telecamera di sicurezza Vai su Facebook

Alvaro Vitali, l'ultimo clamoroso sfogo prima della morte: Vivo con 1.300 euro | .it; Iran sbriciolato, prima e dopo: le foto che spiegano tutto | .it; Filippo Turetta, le 75 coltellate «segno di inesperienza e non di crudeltà ». I giudici: non accettava l'autono.

Le ultime ore di Alvaro Vitali e le cause della morte: «Mi ha scritto per riprovarci» - Lutto nel mondo dello spettacolo: martedì 24 giugno 2025, a Roma, si è spento Alvaro Vitali all’età di 75 anni. Come scrive ilmattino.it

“Me lo ha detto prima di morire” Alvaro Vitali, l’ex moglie rompe il silenzio e rivela qual è stato l’ultimo messaggio dell’attore - Ricordiamo Alvaro Vitali, l'iconico attore comico scomparso a 75 anni. Scrive bigodino.it