Alvaro Vitali Gloria Guida svela lo strazio | Perché ha sofferto moltissimo

Gloria Guida ricorda con affetto e tristezza Alvaro Vitali, il suo caro amico e collega scomparso a 75 anni. La nostalgia di quegli anni condivisi e le emozioni profonde emergono mentre rivela lo strazio e le sfide che lui ha affrontato nel corso della vita. La loro amicizia, nata tra set cinematografici e risate, rimarrà per sempre impressa nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. Concludendo, Gloria auspica che il suo ricordo possa ispirare un sorriso tra chi lo ha amato.

"Siamo cresciuti insieme. In quegli anni ci trovavamo sempre sui set di quei film: io, Lino Banfi e lui, eravamo quasi un trio. Di certo, sentivo quel mondo come una famiglia: oramai mi ero abituata alla sua compagnia e anche alla sua recitazione come lui": Gloria Guida lo ha detto a proposito di Alvaro Vitali, suo compagno di avventure su moltissimi set, scomparso ieri all'età di 75 anni. Intervistata dal Corriere della Sera, ha aggiunto che "poi ognuno ha preso la propria strada, non ci si frequentava più molto e, per questo, nel tempo è arrivata anche qualche frecciatina, forse". "Alvaro si lamentava delle mancate proposte di lavoro, ma, in fondo, è stato lo stesso per tutti noi, mi ci metto anche io - ha proseguito l'attrice -.