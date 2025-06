Alvaro Vitali Gloria Guida rompe il silenzio | Il suo strazio cosa lo stava facendo soffrire

Il dolore e i ricordi di Gloria Guida si intrecciano in un momento di profonda riflessione, mentre rompe il silenzio per condividere l’emozione e lo strazio provato di fronte alla perdita di Alvaro Vitali. La sua voce, carica di nostalgia e affetto, rivela aspetti inediti di una collaborazione che ha segnato un’epoca indimenticabile del cinema italiano. In questo momento di lutto, le parole di Gloria ci offrono uno sguardo intimo e sincero sulla loro amicizia e sul suo impatto duraturo.

L’ondata di emozione e ricordi suscitata dalla morte di Alvaro Vitali continua a coinvolgere i grandi nomi del cinema italiano, in particolare quelli che, come lui, hanno contribuito a rendere indimenticabile la stagione della commedia sexy all’italiana. Tra le tante voci che si sono levate in queste ore di lutto, spicca quella di Gloria Guida, una delle attrici che più spesso ha condiviso la scena con Vitali e che, ancora oggi, ne custodisce con affetto il ricordo. In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, l’attrice ha aperto il cuore, raccontando con sincerità e malinconia il legame che li ha uniti, sul set e fuori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

