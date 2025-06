Alvaro Vitali addio a Pierino anni Ottanta

L’Italia saluta un’icona indimenticabile degli anni Ottanta: Alvaro Vitali, il celebre attore e comico noto per aver incarnato l’irriverente Pierino. Con la sua comicità unica e i ruoli nel filone della commedia sexy all’italiana, Vitali ha lasciato un segno indelebile nel cuore di generazioni. La sua scomparsa a Roma rappresenta una perdita enorme per il panorama cinematografico italiano. Un tributo a un volto che resterà per sempre nei ricordi del nostro cinema.

È morto a Roma Alvaro Vitali, attore e comico italiano noto per il personaggio di Pierino e per i tanti ruoli nei film del filone della commedia sexy all'italiana.

Addio ad Alvaro Vitali, il cinema piange Pierino: l'attore aveva 75 anni. L'attore era stato ricoverato due settimane fa per una broncopolmonite recidiva.

