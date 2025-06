Alunni plusdotati il Parlamento colma il vuoto normativo | in arrivo la legge per riconoscere alto potenziale cognitivo Piano didattici personalizzati formazione docenti e prevenzione del disagio emotivo per 430mila studenti

Finalmente una svolta importante per gli studenti plusdotati italiani. Il Parlamento colma il vuoto normativo con una legge dedicata, offrendo riconoscimento, piani didattici personalizzati, formazione per i docenti e strategie di prevenzione del disagio emotivo. Sono più di 430mila i ragazzi che potranno ricevere il supporto e le risorse di cui hanno bisogno per esprimere al massimo il loro potenziale. Un passo decisivo verso un sistema scolastico più inclusivo e attento alle diversità .

Oltre 430mila studenti italiani hanno finalmente una speranza. Sono i bambini e i ragazzi con alto potenziale cognitivo - i cosiddetti plusdotati - che per troppo tempo sono rimasti invisibili al sistema scolastico, spesso scambiati per studenti problematici o, peggio ancora, lasciati a se stessi fino all'abbandono degli studi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

