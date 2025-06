Altro che rifiuti | grazie a Unitus gli scarti di nocciole e pomodori diventano snack salutari

Altro che rifiuti: grazie all'innovazione dell’Università della Tuscia, nocciole e pomodori diventano snack salutari e sostenibili. Questo progetto rivoluzionario trasforma gli scarti alimentari in deliziose merende, riducendo gli sprechi e valorizzando le risorse. Come spiega Lara Costantini, ricercatrice Unitus, l’obiettivo è creare un circolo virtuoso tra produzione, consumo e rispetto dell’ambiente. Un passo avanti verso un futuro più green e gustoso.

