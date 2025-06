Altro che riarmo | è il maxi-buco del 110% di Conte ad affossare i conti Maggio-record siamo a 127 miliardi

Il dibattito sulla gestione delle risorse pubbliche infiamma il fronte politico, con Conte che punta il dito contro il debito crescente e le spese inefficaci. Mentre si discute di investimenti e tagli, i numeri parlano chiaro: maggio ha segnato un record con un buco da 127 miliardi, e il maxi "buco" del 110% del Superbonus continua ad aggravare la situazione. La domanda è: a chi giova questa corsa al deficit?

Proprio oggi G iuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, parlando con i cronisti davanti a Montecitorio, aveva fatto la morale a Giorgia Meloni per l’accordo sul 5% del Pil da investire (in dieci anni) nella difesa e nel riarmo, parlando di sprechi, di soldi buttati, di irresponsabilità. “E’ un debito che peserà sui nostri figli, sono tasse che aumenteranno, tagli che aumenteranno”. Superbonus al 110%, il buco s’è allargato ancora a maggio. E le sue responsabilità? Quelle della “voragine” del superbonus al 110% targata Conte che ha regalato soldi a ricchi e poveri, indistintamente, per rifare palazzi a spese dei contribuenti e con un margine di guadagno delle ditte anche sui rimborsi statali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it