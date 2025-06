Alpinista scivola per 15 metri | ore di lavoro al buio per portarlo in salvo

Una notte intensa per il Soccorso Alpino delle Marche a Ussita, Macerata. Due alpinisti rimangono bloccati sulla parete della Quinta Piccola, Monte Bove, dopo una caduta di 15 metri che lascia un uomo ferito e la sua compagna impegnata a garantire la sicurezza. Tra ore di lavoro al buio e rischi elevati, i soccorritori si sono messi in azione per portare in salvo i due scalatori, dimostrando coraggio e dedizione senza confini.

Ussita (Macerata), 25 giugno 2025 – I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Marche sono stato impegnati questa notte nel recupero di due alpinisti bloccati in parete sulla Quinta Piccola, Monte Bove. Un’uomo, mentre stava arrampicando da primo di cordata è caduto per circa 15 metri ed ha riportato dei traumi. La compagna di cordata, dopo averlo vincolato, ha allertato i soccorsi. Contestualmente l’attivazione delle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Marche, è stato richiesto supporto al Centro Operazioni Aerospaziali dell’Aeronautica Militare, il quale ha inviato a supporto un elicottero HH-139B proveniente dall’83° Centro SAR del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare il quale ha imbarcato due tecnici del CNSAS e li ha sbarcati in vetta al Monte Bove. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alpinista scivola per 15 metri: ore di lavoro al buio per portarlo in salvo

