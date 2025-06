Allo zoo di Philadelfia gli animali ricevono regali speciali per combattere il caldo

In un gesto di cura e creatività, lo zoo di Philadelphia si prende cura dei propri ospiti animali anche nei giorni più torridi. Con ghiaccioli di pesce per le lontre, gelati alla frutta per le capre e zone ombreggiate per le tartarughe, il personale lavora senza sosta per garantire loro comfort e benessere. Un esempio di come l’amore per gli animali possa trasformare anche le sfide climatiche in momenti di dolce sollievo.

Mentre un’ondata di caldo torrido avvolge la città, il personale dello zoo di Philadelfia offre regali speciali per aiutare gli animali a combattere il caldo. Ghiaccioli di pesce per le lontre, gelati alla frutta per le capre mentre le tartarughe trovano riparo dal sole intenso sotto zone ombreggiate, dove il personale le rinfresca con nebulizzatori d’acqua. Le previsioni attuali indicano che il caldo intenso persisterà fino a mercoledì. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Allo zoo di Philadelfia gli animali ricevono regali speciali per combattere il caldo

