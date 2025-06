Allo Stadio dei Pini con Bosso e Mazzariello per cantare Pino Daniele

Allo Stadio dei Pini, tra bosso e mazzariello, si prepara una serata indimenticabile dedicata a Pino Daniele. Fabrizio Bosso sottolinea come le sue melodie abbiano plasmato intere generazioni, unendo blues, rock, funky e jazz in un’unica voce autentica. Questa sera alle 21:30, l’Arena dello Stadio ospiterà ’Il Trebbo in musica’, un tributo che celebrerà il genio musicale di Daniele, un evento imperdibile per tutti gli amanti della grande musica italiana.

"Tutti abbiamo cantato Pino Daniele nella nostra vita", dice Fabrizio Bosso, riconoscendo quanto la musica del cantautore napoletano abbia influenzato generazioni di musicisti, perchĂ© "nelle sue melodie non c’è mai una nota fuori posto e non ci sono solo il blues, il rock o il funky ma anche tantissimo jazz". Così stasera alle 21,30 nell’Arena dello Stadio dei Pini, Il Trebbo in musica di Ravenna Festival a Cervia-Milano Marittima ospita ’Il cielo è pieno di stelle’: Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazzariello al pianoforte partono da un frammento di testo di Mal di te per un omaggio leggero e al contempo sentimentale a Pino Daniele, passando per Napule è, Je so’ pazzo, Quanno chiove e molto altro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Allo Stadio dei Pini con Bosso e Mazzariello per cantare Pino Daniele

