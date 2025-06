Allo Spazietto la presentazione di ' Nfierno - ' A Divina Cummedia di Antonio Covino

Preparati a scoprire un mondo di emozioni con la presentazione di "Nfierno" di Antonio Covino, un'opera che incendia l'anima tra realtà e fantasia. Martedì 1 luglio 2025 alle 18:00, allo Spazietto di Napoli, partecipa alla XXII edizione di “Incontri al Tramonto”, una rassegna che unisce arti e culture in un suggestivo scenario. Un'occasione imperdibile per immergersi in storie che lasciano il segno e scoprire nuovi orizzonti letterari. Ti aspettiamo!

Kairos Edizioni partecipa, martedì 1 luglio 2025, ore 18,00 alla XXII Edizione di “INCONTRI AL TRAMONTO” rassegna multiarte che si terrà allo Spazietto antistante la “Libreria Scarlatti”, in via Scarlatti, 36 Napoli. La rassegna nasce da una collaborazione tra la Società Umanitaria Humaniter di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Presentazione “ ‘Nfierno “ ‘A Divina Cummedia di Antonio Covino - Per la presentazione di ‘Nfierno interverranno gli allievi: Morgana Autiero, Lino Florio, Giancarlo Lobasso, Roberta Michelino, davide Nazzaro, Mario Russo, ... Lo riporta napolivillage.com