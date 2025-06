Allerta massima per il caldo | a Novara è bollino rosso

attivata l’allerta massima con il bollino rosso, segno di condizioni climatiche estreme e potenzialmente pericolose. È fondamentale adottare tutte le precauzioni necessarie per proteggersi dal caldo intenso e dall’afa che rendono questa giornata particolarmente difficile. Restate aggiornati e seguite i consigli delle autorità per affrontare al meglio questa ondata di calore.

Sarà una giornata bollente a Novara: secondo le previsioni mercoledì 25 giugno le temperature supereranno i 35° C gradi, con una notevole afa. È per questo che Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, ha emesso un'allerta per ondate di calore. In particolare sul novarese è stata. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: allerta - novara - massima - caldo

Pioggia e temporali: torna l'allerta meteo su Novara e Vco - Preparatevi a un’altra giornata all’insegna della pioggia e dei temporali su Novara e Vco. L’allerta meteo di ARPA indica possibili allagamenti, caduta di alberi e fulminazioni, con fenomeni isolati di versante.

Translate postCaldo da bollino rosso in Piemonte: allerta massima a Torino, Biella, Cuneo, Novara e Vercelli Vai su X

? L'#Alaska si è ritrovata in questi giorni di giugno 2025, ad emettere un'allerta per caldo eccezionale, in cui per la prima volta si sono raggiunti oltre i 30 C°. In queste aree situate in corrispondenza del Circolo Polare Artico. Simili valori devono far rifletter Vai su Facebook

Caldo da bollino rosso in Piemonte: allerta massima a Torino, Biella, Cuneo, Novara e Vercelli; Asti, allerta caldo per tutta la provincia. Ecco le previsioni meteo; Continua l'ondata di calore: per l'Arpa oggi livello massimo di disagio.

Caldo da bollino rosso in Piemonte: allerta massima a Torino, Biella, Cuneo, Novara e Vercelli - TORINO – Giornata da bollino rosso in gran parte del Piemonte per le temperature roventi che stanno investendo la regione. Da quotidianopiemontese.it

Caldo, oggi bollino rosso in 5 province su otto in Piemonte - Giornata da bollino rosso oggi in Piemonte per il caldo in cinque province su otto: Torino Biella, Cuneo, Novara e Vercelli, con temperature massime anche fino a 37 gradi. msn.com scrive