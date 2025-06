Allerta maltempo a Monza e in Brianza | in arrivo temporali e grandine

La canicola tornerà a lasciare spazio a temporali e grandinate, portando un cambio di stagione inatteso a Monza e in Brianza. La Regione Lombardia ha emesso un’allerta gialla per il 26 giugno, segnalando probabili forti acquazzoni. Si prevede un improvviso sollievo dalle alte temperature, ma anche possibili disagi causati dal maltempo. È importante restare aggiornati e prepararsi a eventuali ripercussioni: la natura si dimostra sempre imprevedibile.

La canicola che in questi ultimi giorni ha stretto nella sua morsa Monza e la Brianza potrebbe avere le ore contate. Nella giornata di domani, giovedì 26 giugno, potrebbero arrivare forti acquazzoni. Dalla Regione Lombardia è arrivata l’allerta gialla per la giornata di domani. “Si prevede. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: allerta - monza - brianza - maltempo

Allerta gialla a Monza e Brianza: in arrivo forti temporali - Lunedì 26 maggio, Monza e Brianza si preparano a fronteggiare forti temporali, con la Regione Lombardia che ha emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico.

In Brianza oggi è previsto un forte temporale: allerta gialla; Forte temporale previsto a Monza: scatta l'allerta gialla; Allerta maltempo in Brianza: in arrivo forti temporali e vento.

Allerta maltempo a Monza e in Brianza: in arrivo temporali e grandine - La canicola che in questi ultimi giorni ha stretto nella sua morsa Monza e la Brianza potrebbe avere le ore contate. Si legge su monzatoday.it

Allerta meteo per un forte temporale su Monza e Brianza: previsti pioggia intensa, grandine e vento dalle ore 18 di questa sera. - Allerta meteo per un forte temporale su Monza e Brianza: previsti pioggia intensa, grandine e vento dalle ore 18 di questa sera. Secondo monza-news.it