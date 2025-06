Allerta caldo a Roma | dalle piscine gratis all'aumento delle fontanelle strategie del Campidoglio

Con l’arrivo dell’estate 2025, Roma si prepara a combattere il caldo con soluzioni innovative e inclusive, come piscine gratuite per gli over 70, attività per i più giovani e infrastrutture migliorate. Queste strategie puntano a garantire benessere e comfort a tutti i cittadini, rendendo la città più vivibile anche nelle giornate più afose. Scopriamo insieme come Roma si sta preparando a vivere un’estate all’insegna della sicurezza e del divertimento.

Il Comune di Roma ha messo in atto delle strategie per l'estate 2025 per contrastare le alte temperature in città. Tra gli interventi piscine gratis per over 70, gite e centri estivi per ragazzi, aumento di fontanelle pubbliche e pensiline alle fermate dei bus.

Roma sempre più calda: nel 2024 record di notti torride e ondate di calore - Nel 2024 temperatura media record, +2,5°C rispetto alla norma. Si legge su rainews.it