Allerta caldo a Napoli l' avviso del Comune per le fasce più vulnerabili della popolazione

Allerta caldo a Napoli: il Comune lancia un appello alle fasce più vulnerabili della popolazione. Da oggi, mercoledì 25 giugno, fino a venerdì 27 giugno, si prevede un’ondata di calore estrema con temperature percepite fino a 37°C nelle ore centrali. In particolare, per le giornate di giovedì e venerdì, il bollettino meteo raccomanda massima prudenza e attenzione. È fondamentale adottare misure di prevenzione per proteggersi dal colpo di calore e preservare la propria salute.

A partire da oggi mercoledì 25 giugno, e fino a venerdì 27 giugno, sono previste a Napoli forti ondate di calore con temperature massime percepite fino a 37 gradi, soprattutto nelle ore centrali della giornata. In particolare - per le giornate di giovedì 26 e venerdì 27 giugno - il bollettino. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: allerta - caldo - napoli - avviso

Oltre 40 gradi a fine maggio, allerta caldo in Spagna. L’allarme degli esperti: «La primavera sta sparendo» - La Spagna si prepara ad affrontare un fine maggio caratterizzato da un'eccezionale ondata di caldo, con temperature che potrebbero superare i 40 gradi, ben al di sopra delle medie stagionali.

Torna il maltempo in Campania con forti temporali, rischio fulmini, grandine e raffiche di vento. La Protezione Civile della Campania ha diramato un avviso di allerta meteo ? Vai su Facebook

Allerta in Alaska per il caldo record ad Anchorage: è la prima volta che accade nella storia; Proteggiamoci dal caldo: il decalogo del Ministero della Salute con Carlo Conti; Allerta meteo - Avviso ondate di calore.

Caldo record sull’Italia: a Napoli bollino arancione per due giorni - Napoli – L'Italia si prepara ad affrontare giorni di calore intenso, con l'allerta che sale in diverse città. cronachedellacampania.it scrive

Meteo, allerta caldo il 25 giugno da Nord a Sud in Italia: l’avviso del Ministero della Salute per ondata di calore. Ecco dove - Nuovo stato di allerta meteo per il caldo comunicato dal Ministero della Salute per il 25 giugno 2025 in Italia. Come scrive meteo.it