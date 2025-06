Allerta caldo | 13 bollini arancioni per mercoledì 25 giugno 6 rossi per giovedì

L'estate si fa sentire con forza, e il bollettino del Ministero della Salute segnala allerta caldo elevata in tutta Italia. Oggi, mercoledì 25 giugno, sono 13 le città sotto bollini arancioni, mentre domani, giovedì 26 giugno, 6 metropoli si troveranno in massimo rischio rosso. È fondamentale conoscere le zone più colpite e adottare tutte le precauzioni necessarie. Continua a leggere per scoprire come proteggerti durante questa ondata di calore record.

