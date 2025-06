allenatori serata show riconoscimenti per i top

Una serata di grande prestigio e celebrazione nel mondo del calcio si è svolta al Museo del Calcio di Coverciano, durante il 13° Premio Aiac. Un evento emozionante, davanti a un pubblico entusiasta, ha riconosciuto i migliori allenatori di settore dilettanti e giovanile, celebrando successi, integrità e impegno sociale. Tra i premiati, spicca Paolo Indiani, simbolo di passione e dedizione. Questa serata ha confermato ancora una volta l'importanza dei valori che rendono il calcio uno sport di eccellenza.

Gran galà per il 13° Premio Aiac al Museo del Calcio di Coverciano. Davanti a una bella cornice di pubblico sono stati assegnati i prestigiosi riconoscimenti stabiliti dall'Associazione Allenatori di Firenze e Provincia. Premi agli allenatori, settore dilettanti e giovanile, che durante la stagione calcistica si sono contraddistinti per i risultati ottenuti, alla carriera, al fair play e all'aspetto sociale. Premio di rilevanza a Paolo Indiani che, dalla Serie D, ha riportato il Livorno tra i professionisti; proseguendo con riconoscimenti alle categorie giovanili e dilettanti, al calcio femminile e infine il premio alla carriera assegnato a Roberto Galli, per i suoi 70 anni di calcio.