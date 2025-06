Allenamento Juve si corre anche in Florida! I bianconeri mettono nel mirino il City con una serie di lavori mirati | il VIDEO della sessione

In un clima di fervore e preparazione, la Juventus prosegue il suo intenso allenamento in Florida, mettendo a punto strategie e riscaldando i motori in vista della sfida cruciale contro il Manchester City. Con corse e esercizi con il pallone, i bianconeri dimostrano tutta la determinazione e il desiderio di conquistare il loro obiettivo. La tensione cresce, e il match si avvicina: la sfida promette spettacolo e adrenalina. Restate sintonizzati per scoprire gli ultimi aggiornamenti!

Allenamento Juve, i bianconeri ci danno dentro: corsa e lavoro con il pallone in Florida alla vigilia dalla sfida contro il Manchester City: il VIDEO. Altra giornata d’ allenamento della Juve. A pochi attimi dal loro ingresso sui campi di allenamento di Orlando, in Florida, i bianconeri alzano i giri del motore: la terza e ultima sfida del girone G del nuovo Mondiale per Club contro il Manchester City si avvicina e bisogna essere pronti per non fallire l’appuntamento made in USA con il primato nel predetto raggruppamento. Matchday -1 training underway!? @FIFACWC June 14 – July 13 Every Game Free https:t. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allenamento Juve, si corre anche in Florida! I bianconeri mettono nel mirino il City con una serie di lavori mirati: il VIDEO della sessione

In questa notizia si parla di: juve - allenamento - florida - bianconeri

Allenamento Juve, i bianconeri proseguono la preparazione per la sfida dello Stadium contro l’Udinese! Due gli aspetti maggiormente curati: il report completo - I bianconeri della Juventus continuano la loro preparazione in vista della sfida allo Stadium contro l'Udinese.

?La #Juventus ha scelto la sede di allenamento negli USA per il Mondiale per Club. I bianconeri hanno scelto il Greenbrier Sports Training Centre di Greenbrier County in West Virginia e il ChampionsGate ad Orlando in Florida. [ANSA] Vai su X

La Juventus, come riportato dall’ANSA, ha ufficializzato le sedi degli allenamenti negli Stati Uniti in vista del prossimo Mondiale per Club. I bianconeri svolgeranno la preparazione tra Greenbrier County, in West Virginia, presso il Greenbrier Sports Training Ce Vai su Facebook

Training Center | Primo allenamento a Orlando; Juventus, il report dell’allenamento: la nota; Juventus, primo allenamento verso il Manchester City: su cosa ha lavorato Tudor.

Juventus, il report dell’allenamento: la nota - Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del report dell'allenamento. Da msn.com

Juventus, il report dell’allenamento odierno - Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del report dell'allenamento. Scrive juvenews.eu