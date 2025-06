Allenamento Juve bianconeri in campo alla vigilia del Manchester City | FOTO e GALLERY della seduta odierna

La Juventus è tornata in campo con entusiasmo alla vigilia della sfida contro il Manchester City, preparando ogni dettaglio per questa grande sfida internazionale. La sessione odierna, ricca di impegno e strategia, ha visto i bianconeri concentrati al massimo, mentre Chico Conceicao ha seguito un altro percorso. Sfoglia la gallery per vivere insieme l’energia della squadra e scoprire gli ultimi aggiornamenti sulla preparazione juventina. La partita si avvicina: pronti a tifare i nostri campioni!

Allenamento Juve, bianconeri in campo alla vigilia del Manchester City: tutti i dettagli sulla seduta odierna. La Juve è scesa in campo anche quest’oggi per preparare la sfida contro il Manchester City. All’allenamento della vigilia del match non ha partecipato, come appreso da , Chico Conceicao. Vigilia in campo? #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.comKXUEBn5jkq — JuventusFC (@juventusfc) June 25, 2025 Di seguito le foto pubblicate dal club bianconero sui propri canali social. C’è tanta voglia di giocare e di conquistare il primo posto del girone che faciliterebbe sicuramente il tabellone al Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allenamento Juve, bianconeri in campo alla vigilia del Manchester City: FOTO e GALLERY della seduta odierna

In questa notizia si parla di: juve - campo - vigilia - manchestercity

Serie B LIVE: alle 20.30 tutti in campo, Cittadella-Salernitana decisiva, la Samp con la Juve Stabia per la salvezza - Questa sera alle 20:30, i riflettori della Serie B si accendono su Cittadella-Salernitana, un incontro cruciale per le sorti di entrambe le squadre.

# Tudor: "Juve a tutto gas, prendiamoci gli ottavi. E che energia nel club" Il tecnico della Signora alla vigilia del Wydad: "Non dobbiamo pensare ai 36 gradi di Philadelphia ma solo agli avversari, che potevano fare due gol al City" * **FILIPPO CONRNACCHIA Vai su Facebook

Juve, Conceicao fuori dagli undici col City! Niente allenamento alla vigilia; Conceicao, ancora personalizzato alla vigilia da Juve City; Bianconeri al lavoro a -2 dal Manchester City.

Juventus-Manchester City, bianconeri concentrati nell’allenamento della vigilia del match di domani - La Juventus, tramite X, ha condiviso il video che ritrae i bianconeri nell'allenamento della vigilia della gara contro il Manchester City: "Concentrati @FIFACWC | June 14 - Lo riporta tuttojuve.com

Juve, Conceicao fuori dagli undici col City! Niente allenamento alla vigilia - L'attaccante portoghese non ce la fa a recuperare per il big match contro gli inglesi: la scelta di Tudor sulla trequarti ... Riporta tuttosport.com