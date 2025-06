Allenamento Inter spunta un retroscena | applausi per un giocatore il motivo

L’allenamento dell’Inter negli Stati Uniti svela un retroscena sorprendente: applausi spontanei per un giovane talento che ha brillato in allenamento. Un segnale di grande coesione e fiducia nel gruppo nerazzurro, che si prepara a una sfida importante contro il River Plate. Nei giorni di ritiro, l’atmosfera è stata carica di entusiasmo e solidarietà, confermando come l’unità sia la forza trainante di questa squadra. E il motivo di tutto questo? Scopriamolo insieme.

Allenamento Inter, il retroscena dall’ultima seduta dei nerazzurri negli Stati Uniti prima della sfida contro il River Plate. I dettagli. Nei giorni scorsi, all’interno del ritiro dell’ Inter, si è respirato un clima di grande unità e spirito di gruppo, testimoniato da due episodi significativi. Il primo ha visto protagonista Valentin Carboni, giovane talento argentino, autore del gol decisivo nella vittoria in extremis contro gli Urawa Reds. Il giorno successivo, prima dell’allenamento, l’allenatore della squadra, Cristian Chivu, ha chiesto a tutti i giocatori di tributargli un applauso, gesto che ha sottolineato non solo l’importanza del gol, ma anche la crescita del ragazzo all’interno del gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Allenamento Inter, spunta un retroscena: applausi per un giocatore, il motivo

