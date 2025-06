Allarme video fake | Zangrillo falso testimonial di prodotti contro l’impotenza

Un recente allarme di video fake scuote il mondo della medicina e dei social: il professor Alberto Zangrillo, stimato anestesista e professore universitario, è stato ingannevolmente utilizzato come testimonial di prodotti contraffatti contro l'impotenza. Questa manipolazione digitale, alimentata dall'intelligenza artificiale, mette in evidenza i rischi crescenti di disinformazione medica e fake news.

Intelligenza artificiale e disinformazione medica. Un nuovo caso di manipolazione digitale travolge il professor Alberto Zangrillo, noto anestesista e prorettore dell'università Vita-Salute San Raffaele. È stato infatti utilizzato a sua insaputa come testimonial in video falsi diffusi sui social, dove promuoverebbe un presunto rimedio miracoloso contro l'impotenza. Il tutto, ovviamente, senza alcun consenso né coinvolgimento reale. Un format ingannevole che si ripete. Il meccanismo è ormai ben collaudato: si finge un servizio del telegiornale, si inserisce l'immagine di un esperto famoso e si monta un discorso manipolato per spingere prodotti miracolosi, spesso legati a patologie comuni e sensibili.

