Allarme truffe telefoniche | il 97% delle offerte luce e gas è un inganno Come tutelarsi

In un’Italia dove il settore energetico è ormai terreno fertile per truffe telefoniche, il 97% delle offerte luce e gas ricevute si rivelano inganni. L’indagine ARTE rivela un fenomeno allarmante, che sfida la linea sottile tra pubblicità aggressiva e raggiro sistematico. Conoscere i rischi e imparare a difendersi diventa essenziale: scopri come tutelarti e riconoscere i segnali di una truffa prima che sia troppo tardi.

C 'è un settore in Italia dove l'inganno non è l'eccezione, ma la regola. Secondo un'indagine condotta da ARTE, l'Associazione Reseller e Trader dell'Energia, il 97% delle chiamate ricevute dai cittadini da parte di presunti operatori del comparto energetico è riconducibile a truffe telefoniche e pratiche fraudolente. Un dato che non lascia spazio a interpretazioni: il confine tra marketing aggressivo e raggiro sistemico è stato superato da tempo. Anziani: il Manifesto per proteggerli da truffe e maltrattamenti X Boom di truffe telefoniche dopo la liberalizzazione del mercato dell'energia. Dietro queste chiamate si cela un vero e proprio sottobosco organizzato, che sfrutta la liberalizzazione del mercato dell'energia per insinuarsi nelle case degli utenti con offerte ingannevoli, identità false e promesse costruite ad arte.

