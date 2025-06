Allarme microplastiche | ne hanno di più bibite in vetro hamburger e crocchette di pollo

L’allarme microplastiche è ormai evidente: sono presenti in tutto, dalle bibite in vetro agli hamburger e alle crocchette di pollo. Questa insidiosa minaccia si nasconde anche nei cibi e nelle bevande che consumiamo quotidianamente. Un approfondito servizio del Washington Post svela i motivi di questa diffusione e propone azioni concrete per tutelare la nostra salute. È il momento di conoscere e agire per un futuro più sicuro.

Le microplastiche sono ovunque: nelle bevande conservate in vetro e nei cibi processati. Un servizio del Washington Post spiega perché e cosa fare.

