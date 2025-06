Allarme baby gang | aggredito il custode del polo culturale

L’allarme baby gang a Ponte San Nicolò si fa sempre più forte. Ieri pomeriggio, il custode di Villa Crescente è stato vittima di un’aggressione da parte di un gruppo di giovani, tristemente noti per frequentare l’area con intenti illeciti. Una situazione che desta preoccupazione e richiede interventi immediati per garantire la sicurezza di cittadini e operatori culturali. È fondamentale affrontare questa emergenza con decisione e strategie efficaci.

