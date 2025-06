Alla scoperta delle collezioni archeologiche etrusche precolombiane ed egizie del Museo di Anatomia Umana

Alla scoperta delle meraviglie dell'antichità, il Museo di Anatomia Umana apre le sue porte per la rassegna “Le Notti dell’Archeologia”, giunta alla sua venticinquesima edizione. Dal 28 giugno al 3 agosto, immergiti in visite esclusive e approfondimenti sulle collezioni archeologiche etrusche, precolombiane ed egizie, e vivi un’esperienza culturale unica nel cuore della Toscana. Anche quest'anno il Museo di Anatomia Umana si riconferma come punto di riferimento per gli appassionati di storia e arte antica.

Alla scoperta delle collezioni archeologiche etrusche, precolombiane ed egizie del Museo di Anatomia Umana; Salute e alimentazione nella società etrusca, conferenza e visita guidata; Visita alla mostra Segreti del corpo.

