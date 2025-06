Alla Reggia in metrò Il direttore firma l’appello | Farà grande Monza

Alla reggia in metr242, il direttore Corsini firma un appello che risuona forte: "Monza, per diventare grande, ha bisogno della metropolitana". È un richiamo appassionato al cambiamento, alle opportunità di crescita e al futuro che la città merita. Con questa parola d’ordine, si apre una fase cruciale, in vista dell’incontro decisivo di domani tra gli amministratori locali, che potrebbe finalmente trasformare il sogno in realtà.

"Monza, per diventare grande, ha bisogno della metropolitana ". È con queste parole che Bartolomeo Corsini, direttore generale del Consorzio Villa Reale e Parco, si unisce alle voci di chi, dal territorio, chiede con decisione che venga realizzata l'importante infrastruttura che la città sogna da oltre 30 anni. Un intervento significativo alla vigilia dell'incontro decisivo sul futuro del collegamento che domani vedrà gli amministratori locali (i sindaci di Milano, Monza, Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, guidati dal governatore della Lombardia Fontana) a confronto con il ministro delle Infrastrutture Salvini.

