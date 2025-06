Alla Questura di Monza arrivano sette nuovi agenti garantiremo maggiore sicurezza

A Monza, l’arrivo di sette nuovi agenti promette di rafforzare la sicurezza cittadina. Con professionisti specializzati in Polizia stradale e ferroviaria, la Questura intensifica i controlli e la presenza sul territorio. La loro presenza garantirà più serenità e un intervento ancora più tempestivo per tutelare cittadini e visitatori. Questo nuovo passo rappresenta un impegno concreto per rendere Monza un luogo più sicuro e accogliente.

Monza, 25 giugno 2025 – Sette nuovi poliziotti entrano in servizio alla Questura di Monza. I neo agenti arrivati negli uffici di via Montevecchia, andranno a potenziare l'organico in servizio nelle specialità della Polizia di Stato, come la Polizia stradale e la Polizia ferroviaria. La squadra volante della Questura e gli agenti della polizia locale di Monza impegnati in un servizio di controllo ai giardinetti antistanti la stazione: in piazza Arosio non si sono lasciati sfuggire due pusher in piena azione Caratteristiche . I poliziotti hanno un'età che va dai 22 ai 28 anni, provengono da una precedente esperienza nelle forze armate, a seguito della quale hanno scelto di continuare il loro servizio a favore del cittadino nella Polizia di Stato e hanno giurato fedeltà alla Repubblica il 20 giugno scorso, dopo avere frequentato le Scuole allievi agenti della Polizia di Stato di Piacenza e Trieste, dove hanno svolto il 229° corso di formazione.

Chi sono i nuovi poliziotti appena arrivati alla questura di Monza - La questura di Monza si prepara a un nuovo capitolo di sicurezza e vicinanza alla comunità. Da ieri, sette talentuosi poliziotti si sono uniti alla squadra, pronti a garantire ordine e tutela.

