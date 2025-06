Alla Flog la festa Fiom | dibattiti musica teatro e cucina in programma

Dal 25 al 28 giugno, la Flog di Firenze si anima con la Festa Fiom, un’occasione unica per condividere idee, musica, teatro e sapori nella splendida cornice della Collina del Poggetto. Un evento imperdibile che unisce cultura, intrattenimento e convivialità, coinvolgendo tutta la comunità in quattro giornate all'insegna del dialogo e della passione. Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile, dove ogni serata riserva sorprese e nuove scoperte...

Torna la Festa Fiom a Firenze dal 25 al 28 giugno: quest'anno per la prima volta la rassegna di Fiom Cgil Firenze-Prato-Pistoia si svolge presso la Flog in via Michele Mercati 24b alla Collina del Poggetto. Ogni sera dibattiti, musica o teatro, cucina e birreria. Quattro giornate di eventi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it