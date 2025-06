Alla discoteca P1 Meri Rinaldi Graziano Diesis e Rewind 90

Preparati a vivere un weekend all’insegna del ritmo e della divertimento! La Discoteca P1 di Abano Terme si anima con musica dal vivo e balli nel suo incantevole giardino estivo. Venerdì 27 giugno, la serata si accende con Meri Rinaldi e la Metrò Music Band, creando un’atmosfera indimenticabile. Non perdere l’occasione di immergerti in questa vibrante esperienza musicale: il divertimento è garantito!

Un altro fine settimana di musica dal vivo e da ballare nel giardino estivo della Discoteca P1 di via Giusti, ad Abano Terme. Venerdì 27 giugno Si parte come sempre di venerdì. Il 27 giugno sarà la volta infatti nel Giardino Live di Meri Rinaldi e la Metrò Music Band. In contemporanea, nel. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it