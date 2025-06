Alla Casa della salute allestita la stanza per l’allattamento

Alla Casa della Salute di Busseto è stata allestita una nuova stanza dedicata all’allattamento, pensata per offrire comfort e serenità a mamme e neonati. Grazie alla generosità dei Lions Club di Busseto Giuseppe Verdi ETS e di Salsomaggiore Terme, questa area accogliente dispone di arredi confortevoli, come una sedia ergonomica e un ambiente tranquillo, per sostenere le mamme nei loro momenti più preziosi. Un piccolo grande passo per il benessere delle famiglie della comunità.

Una stanza per l’allattamento, con arredi confortevoli è pronta ad accogliere le mamme e i loro bebè alla Casa della salute di Busseto dell’Azienda Usl, grazie alla generosità dei Lions club di Busseto Giuseppe Verdi ETS e Lions club di Salsomaggiore Terme. Infatti, una comoda sedia e un. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

