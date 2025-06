Alla biblioteca MBonincontro Per amore solo per amore di don Luigi Giovannoni

Vivi un viaggio tra cuore e parole: venerdì 27 giugno alle 18, la Biblioteca Marilia Bonincontro ospiterà il quarto appuntamento della rassegna "Viaggi d'esperienza", intitolato "Per amore solo per amore". Protagonista sarà Don Luigi Giovannoni, fondatore e anima del Soggiorno Proposta di Ortona, che ci condurrà in un percorso emozionante tra fede e passione. Non perdere questa occasione di scoprire come l’amore possa trasformare le nostre vite.

Venerdì 27 giugno, alle ore 18, la biblioteca Marilia Bonincontro ospiterà il quarto appuntamento della rassegna Viaggi d'esperienza dal titolo "Per amore solo per amore". Protagonista dell’incontro sarà Don Luigi Giovannoni, fondatore e guida storica del Soggiorno Proposta di Ortona. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: amore - biblioteca - luigi - bonincontro

"Natalina solo due mesi d'amore": incontro con l'autore alla biblioteca Cannizzaro - Martedì 20 maggio, alle ore 17:30, la Biblioteca Cannizzaro ospiterà l'incontro con l'autore Bruno Siciliano per la presentazione del suo nuovo libro "Natalina solo due mesi d'amore".

Alla biblioteca M.Bonincontro Per amore, solo per amore” di don Luigi Giovannoni; “Lèggère liriche” poesia e socialità alla Biblioteca Bonincontro di Chieti; Poesia: Lèggère liriche alla biblioteca Bonincontro.

Alla biblioteca M.Bonincontro "Per amore, solo per amore” di don Luigi Giovannoni - Venerdì 27 giugno, alle ore 18, la biblioteca Marilia Bonincontro ospiterà il quarto appuntamento della rassegna Viaggi d'esperienza dal titolo "Per amore solo per amore". Segnala chietitoday.it

Poesia: "Lèggère liriche" alla biblioteca Bonincontro - Bonincontro gestita da Chieti Solidale: "Lèggère Liriche", la rassegna da un'idea di Massimo Pamio, poeta ... Secondo chietitoday.it