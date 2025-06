Alexander Skarsgård i suoi ruoli cinematografici e televisivi che dovete assolutamente conoscere

Scopri i ruoli più sorprendenti di Alexander Skarsgård, l’attore svedese noto per la sua versatilità e profondità interpretativa. Dalla freddezza futuristica di Murderbot al carisma oscuro di Pillion, la sua carriera è un caleidoscopio di personaggi indimenticabili. Se pensate di conoscere già tutto, preparatevi a rimanere affascinati dalle sue scelte audaci e sorprendenti. Perché Alexander Skarsgård non smette mai di sorprendere il pubblico.

Nella lunga e prolifica carriera dell'attore figlio d'arte si riconoscono alcune scelte originali e interessanti, come i suoi due ultimi ruoli: quello del robot cinico di Murderbot e quello del motociclista Bdsm di Pillion.

