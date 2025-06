Alexa e il cielo giallo di Roma inarrivabile per un’IA

Per celebrare i 15 anni di Amazon in Italia, nasce un'edizione speciale di Echo Dot dedicata a Roma, firmata dall’illustratore Ale Giorgini. Un omaggio alla città eterna, interpretato attraverso un design unico che cattura la sua storia e il suo fascino senza tempo. Parlare con Giorgini di questa creazione significa scoprire come arte e innovazione si uniscano per rendere omaggio a un simbolo universale di bellezza e cultura.

Amazon celebra 15 anni di attività in Italia con un Echo Dot in edizione limitata dedicato alla città di Roma. L’illustratore Ale Giorgini è stato incaricato di raccontare la grande bellezza della Capitale attraverso il design del dispositivo. Parlando con Giorgini di questo. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Alexa e il cielo giallo di Roma, inarrivabile per un’IA

