Alessio Lisci all’Osasuna | un nuovo italiano in Liga

Alessio Lisci, allenatore romano di 40 anni, conquista la Liga come nuovo tecnico dell'Osasuna, portando nel calcio spagnolo la passione e il talento italiano. Dopo aver guidato il Mirandés in Segunda División con successo, ora si prepara a scrivere un nuovo capitolo in Spagna, confermando il crescente riconoscimento dei coach italiani all’estero. Un debutto entusiasmante che promette grandi sfide e successi.

