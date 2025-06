Alessio Boni a Parole in Villa

Alessio Boni, volto noto di cinema e teatro, inaugura il Festival Parole in Villa con una presentazione esclusiva del suo nuovo libro “Mordere la nebbia”. Nella suggestiva cornice di Villa Bernardini a Lucca, l’attore e narratore svelerà i dettagli di un viaggio tra sogno e realtà, raccontando come le sue esperienze abbiano modellato il suo percorso artistico e personale. Una serata da non perdere per scoprire il mondo attraverso gli occhi di Boni.

Il Festival Parole in Villa martedì 1 luglio, alle 18, nella suggestiva cornice di Villa Bernardini a Lucca, si terrà la presentazione del libro “ Mordere la nebbia ” (Solferino Editore) di Alessio Boni, attore, regista e narratore. Un’opera con cui Boni racconta la propria esperienza, i passaggi che lo hanno portato dalla provincia al grande schermo, le visioni locali e le esperienze internazionali che inevitabilmente hanno trasformato la persona e di conseguenza anche lo stile interpretativo. Nel suo libro Boni si rivolge al figlio, invitandolo a cogliere ogni aspetto della vita e del mondo: “Sei tu che scegli, ogni giorno, in che direzione diventare uomo: nel bene o nel male, nel cinismo o nell’incontro con l’altro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alessio Boni a “Parole in Villa“

In questa notizia si parla di: boni - villa - alessio - parole

Alessio Boni presenta ‘Lo sguardo dell’altro il 5 giugno a Milano. “In Uganda c’è un luogo dove i rifugiati ritrovano la speranza: Palabek” - Alessio Boni presenta ‘Lo sguardo dell'altro’ il 5 giugno a Milano, svelando la realtà di Palabek, un campo rifugiati nel nord dell'Uganda dove 70.

Morte a Villa Pamphili: “Riconoscete questi tatuaggi?” Appello della Polizia, che chiede “il concorso nella identificazione di una donna di età presumibile 20/30 anni, lineamenti caucasici, capelli chiari, alta cm 164, peso 58 kg”. Gli investigatori non escludono c Vai su Facebook

L’attore Alessio Boni ospite di Parole in villa con il suo libro ‘Mordere la nebbia’; Il calzolaio di Ulisse” di Francesco Niccolini in scena al Festival Parole in Villa Villa Bernardini a Lucca – 11 giugno; Alessio Boni e Omar Pedrini a teatro contro i maschi abusanti: manuale dei sentimenti.

L’attore Alessio Boni ospite di Parole in villa con il suo libro ‘Mordere la nebbia’ - Presenta la serata di martedì (1 luglio) alle 18 Sandra Tedeschi, moderano l’incontro Thea Petroni e Rugiada Salom Ferretti ... Da luccaindiretta.it

Alessio Boni protagonista del film su Yara Gambirasio, chi è l'attore: età, dove vive, la moglie (giovanissima), i 3 figli, la malattia dell'anima e la carriera - Il Messaggero - Dal 2018 è legato alla giornalista Nina Verdelli, ma si vocifera che i due stiano insieme già dal 2016. Scrive ilmessaggero.it