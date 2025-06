Alessia Sacchitella presenta il romanzo ' I giorni che vorrei' da centonove novantasei

Venerdì 27 giugno alle ore 18.30, negli spazi di ’centonove/novantasei’ a Foggia, si terrà un appuntamento imperdibile con Alessia Sacchitella, che presenterà il suo coinvolgente romanzo ’I giorni che vorrei’. Un’occasione unica per immergersi in una narrazione appassionante e condividere riflessioni su temi che toccano il cuore di tutti noi. Non mancate: una serata dedicata ai sentimenti, alle speranze e ai sogni che ci rendono umani.

Il romanzo ’I giorni che vorrei’ di Alessia Sacchitella è al centro del nuovo appuntamento in programma a Foggia venerdì 27 giugno alle 18.30 negli spazi di ’centonovenovantasei’ nell’ambito dei ’Venerdì in Bottega’ organizzati dal consorzio di cooperative sociali ‘Oltre la rete di imprese’. A. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Alessia Sacchitella presenta il romanzo 'I giorni che vorrei' da centonove/novantasei

In questa notizia si parla di: sacchitella - giorni - vorrei - centonove

"Tagliata dall'acque la terra", a Savignano sul Rubicone la mostra che racconta i giorni dell'alluvione - A due anni dall’alluvione che ha devastato la Romagna nel maggio 2023, Savignano sul Rubicone ospita la mostra fotografica "Tagliata dall'acque la terra".

Alessia Sacchitella presenta il romanzo 'I giorni che vorrei' da centonove/novantasei; Eventi a Foggia Questa settimana.