Alessandro Impagnatiello la sentenza del processo d’appello | ergastolo

Alessandro Impagnatiello resta condannato all’ergastolo nel processo d’appello per il tragico femminicidio di Giulia Tramontano, la giovane incinta uccisa con 37 fendenti. La sentenza conferma la crudeltà del gesto, escludendo però l’aggravante della premeditazione. Un verdetto che sottolinea la complessità emotiva e legale di una tragedia che ha sconvolto l’Italia. La vicenda di Giulia e Impagnatiello ci ricorda quanto sia fondamentale sensibilizzare sulla violenza di genere.

Confermata la condanna all’ergastolo per Alessandro Impagnatiello al processo d’appello per il femminicidio di Giulia Tramontano, la compagna 29enne uccisa incinta al settimo mese con 37 coltellate la sera del 27 maggio 2023. I giudici hanno escluso la sussistenza dell’aggravante della premeditazione, come chiedeva l’avvocata Giulia Geradini, e hanno confermato quella della crudeltà. La 29enne, originaria di Sant’Antimo in Campania, è stata colpita con 37 coltellate nella loro abitazione di via Novella 14 a Senago. Il cadavere è stato incendiato due volte nella vasca da bagno e nel box con alcol e benzina, spostato per quasi 4 giorni e nascosto fino al ritrovamento in un’intercapedine avvolto in dei teli di plastica la notte del fermo di indiziato di delitto. 🔗 Leggi su Lapresse.it