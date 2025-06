Alessandro Impagnatiello la mamma di Giulia Tramontano dopo la sentenza di appello

La drammatica vicenda di Giulia Tramontano si infittisce di nuovi dettagli con la conferma della condanna all’ergastolo per Alessandro Impagnatiello, emessa dalla Corte d’assise d’appello di Milano. La madre della vittima, Loredana Femiano, ha scelto il silenzio, lasciando trasparire l’immensa sofferenza. I giudici, escludendo l’aggravante della premeditazione, rafforzano ancora di più il peso di questa sentenza, che segna un’altra tappa nel doloroso cammino di giustizia e memoria.

La Corte d'assise d'appello di Milano ha confermato la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello per il femminicidio di Giulia Tramontano. "Preferisco non dire niente", ha commentato Loredana Femiano la mamma della ragazza di 29 anni uccisa incinta al settimo mese con 37 coltellate la sera del 27 maggio 2023. I giudici hanno escluso la sussistenza dell'aggravante della premeditazione, come chiedeva l'avvocata Giulia Geradini, e hanno confermato quella della crudeltà.

